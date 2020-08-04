إيطاليا: وصول 84 مهاجراً خلال الليل بينهم إيرانيين وعراقيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ليتشي – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه حوالي الساعة الثانية من الليلة الماضية، رست سفينة شراعية على ساحل غالليبولي التابعة لمحافظة ليتشي (مقاطعة پوليا ـ جنوب)، وعلى متنها 84 مهاجرًا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “عناصر الصليب الأحمر تدخلوا على الفور من أجل الإسعافات الأولية”، مبينة أن “السفينة تم اعتراضها من قبل زوارق دورية قوات الشطة المالية، وقد جنحت على الصخور وعلى متنها عدة أسر، تضم 11 امرأة و 3 أطفال”.

وأشارت المصادر الى أن “المهاجرين وفق ما أعلنوا لدى وصولهم، قادمين من إيران، العراق، الصومال وباكستان”، والذين “زارهم الأطباء التابعين لدائرة الصحة البحرية، الجوية والحدودية (Usmaf)”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إن “كل المهاجرين ​​بخير، وقد تم نقل امرأة مريضة إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات”.