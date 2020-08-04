إحصائية إيطالية: سياحة داخلية بالسيارة مع بوليصة تأمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن من يمارس السياحة من المواطنين، يفضلها داخل البلاد، بالسيارة بعد عمل بوليصة تأمين.

ووفقًا لبيانات (SEMrush) المختصة بتحليل عمليات البحث على الإنترنت للمستخدمين في إيطاليا، فقد “ازداد في عام 2020 عنصر تأمين السفر عبر الإنترنت بنسبة 195٪”، فضلا عن “تنامي بحث محدد فيما يتعلق بإمكانية إلغاء الرحلة دون خسارة المال، بزيادة 43٪”.

من ناحية أخرى، “انخفضت عمليات البحث المتعلقة بالسفر إلى الخارج، ولا سيما إلى الولايات المتحدة الأمريكية”، والتي “اعتاد المسافرين حتى السنوات الماضية، شراء بوليصة تأمين صحي لأجلها”، ومع ذلك فـ”هناك انخفاض في الفائدة هذا العام بنسبة 67٪ لهذه الوجهات، و66٪ للبحث العام عن تأمين السفر إلى الخارج”.

وكشفت المعطيات عن “تفضيل السيارة للسفر هذا العام. ففي الواقع، لا يزال يُنظر إلى القطارات والطائرات على أنها أماكن محتملة للعدوى، على الرغم من تأكيد الشركات بأنها اتخذت جميع التدابير الوقائية اللازمة”. بالإضافة إلى ذلك “هناك في إيطاليا 5.5 مليون منزل ثانٍ، تم تعيينها من قبل وكالة الإيرادات، والعديد منها في مواقع سياحية”.

وأشار الكشف الى أن “في هذه المنازل، يمضي العديد من الإيطاليين عطلتهم الصيفية، بعضهم لأسباب اقتصادية، والآخرون خوفًا من أن الفيروس لا يزال متداولًا بشكل كبير ويريدون تجنب الاتصال بالغرباء”.