نتنياهو مهددا سورية وحزب الله: تهديداتنا جدية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء ،تهديداته إلى سوريا ومنظمة حزب الله اللبنانية.

وقال نتنياهو خلال زيارته لمقر قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي “أصبنا مجموعة والآن أصبنا أولئك الذين أرسلوها. سنقوم بكل ما يجب أن نقوم به من أجل الدفاع عن أنفسنا. أنصح الجميع، بمن فيهم حزب الله، بأخذ ذلك بالحسبان”.

وأضاف للصحفيين “هذه ليست تصريحات فارغة بل تصريحات من العيار الثقيل من قبل دولة إسرائيل وجيش الدفاع ومن الجدير التعامل معها بكل جدية”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس أن “طائرات ومروحيات حربية غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا وذلك ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم احباطها يوم الأحد في جنوب هضبة الجولان”.

وأضاف في بيان “لقد شملت الأهداف المستهدفة مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات بالاضافة الى مدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري”.

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه “يعتبر النظام السوري مسؤولًا عن أي عملية تنطلق من أراضيه وسيواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس بسيادة دولة إسرائيل”.