 الصحة العالمية تطالب باحترام البروتوكولات لدى انتاج لقاح مضاد لكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف – ناشدت منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف احترام اللوائح والبروتوكولات النافذة حالياً في إطار عملها على إنتاج لقاح مضاد لكوفيد 19.

جاء هذا الموقف على لسان المتحدث باسم المنظمة كريستيان لاندميير، تعليقاً على “وعود” روسيا بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح بداية 2021.

ونبه المتحدث إلى أن كل لقاح أو دواء يجب أن يخضع لسلسلة من التجارب والاختبارات قبل أن يتم السماح بتسويقه.

في السياق نفسه، أعادت المنظمة الأممية التأكيد على وجود تعليمات ولوائح واضحة تسمح بتقدم الأمور بصورة فعالة وآمنة.

هذا وعلى الرغم من أن المنظمة الأممية ترحب بأي اكتشاف يأتي من أي باحث أو عالم، إلا أنها تركز على أهمية الحصول على لقاح فعال قادر على تجاوز كافة الاختبارات العلمية، ووفقاً للمتحدث، فـ”لم نر أي شيء رسمي حتى الآن”.

وكانت روسيا قد أعلنت يوم أمس أن ثلاث شركات دوائية تتجه نحو انتاج لقاح ضد كورونا فيروس اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر القادم.