سيناتور إيطالي: ينبغي وصول السياح الى صقلية لا المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى سيناتور إيطالي أن “على سواحل صقلية يجب ألا تصل سفينة حجر صحي للمهاجرين غير النظاميين، بل يجب وصول السفن السياحية”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا ايتاليا) ماوريتسيو غاسباري، أنه “يجب طرد المهاجرين غير النظاميين ولا ينبغي السماح بوصولهم، يجب وقفهم”، لكن “بدلاً من ذلك، تملأ هذه الحكومة إيطاليا بالمهاجرين، الذين غالباً ما يحملون الفيروسات، بينما تدفع السياح بعيداً”.

واشار غاسباري الى أن “هذه حكومة نقل العدوى والهجرة، إنها حكومة تطبيع أوضاع المهاجرين لرينزي وبيلانوفا التي يجب أن نرد عليها بسياسة الحزم”. واختتم بالقول “فدعونا نضع الوزراء على سفينة الحجر ونرسلهم الى عرض البحر، لكي لا يضروا بإيطاليا والإيطاليين بعد الآن”.