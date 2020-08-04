إحصائية: الإيطاليون يخشون التغيّرات المناخية أكثر من كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن 72٪ من المواطنين يعتبرون أن تغير المناخ مشكلة أكثر خطورة على المدى الطويل من وباء جائحة كوفيد 19.

ومن بين النتائج الأكثر إثارة للاهتمام التي تمخضت عن أحدث أبحاث مؤسسة (Ipsos) حول الاستدامة والبيئة في فترة ما بعد الإغلاق، تبين أن الأمر لا يقتصر على ما سلف ذكر فحسب، بل “يعتقد أكثر من 80٪ أن الحكومة يجب أن تعتبر مشكلة البيئية أساسية للانتعاش الاقتصادي للبلاد”.

هذا وقد أرادت الدراسة الاستقصائية في ما إذا كانت المخاوف بشأن العواقب الصحية والاقتصادية لتفشي الوباء قد قللت من حساسية الإيطاليين واهتمامهم بالقضايا البيئية، إلا أن نتائجها أظهرت أن “التغيّر المناخي يبقى مشكلة رئيسية للإيطاليين، والتي تتطلب إجراءات ذات أولوية، بما في ذلك على مستوى جدول أعمال الحكومة، لتجنب الكوارث المحتملة في المستقبل”.

وأشارت الدراسة الى أن “80٪ ممن تمت مقابلتهم، يخشون في الواقع حدوث كارثة بيئية إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الفعالة وإن لم يكن هناك تغيير في العادات لدى السكان”. واختتمت بالقول إن “اصبع الإتهام يظل موجها بشكل رئيسي ضد النشاط البشري، الذي اعتبره 8 إيطاليين من أصل كل 10، المسؤول الرئيس عن الوضع الحالي”.