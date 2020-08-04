وزير الدفاع الإيطالي: الناتو والاتحاد الأوروبي دعامتا أمننا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو غوريني “إن النظرة الى الدفاع الإيطالي وموقعه في السياق الدولي واضحان للغاية”، فـ”حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي هما دعامتا أمننا”.

وكتب الوزير غويريني في رسالة نشرتها صحيفة (لا ريبوبليكا) الثلاثاء، مؤكدا أن “تعزيز الاتحاد الدفاعي الأوروبي على وجه التحديد باعتباره الركيزة الأوروبية للعلاقة عبر الأطلسي، هو الاتجاه الذي نتبعه باقتناع”. إنه “التحدي الذي نخوضه من خلال التعاون مع الدول الأوروبية الأخرى، والسير على خط مشترك”.

وأضاف وزير الدفاع: “مع نظرائي من فرنسا، ألمانيا وإسبانيا، كررنا هذا الأمر في رسالة وجهناها مؤخراً إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بوريل، وإلى جميع وزراء الدفاع الآخرين في الاتحاد الأوروبي”، حيث “أشرنا إلى ما نعتقد أنها إرشادات أساسية لتعزيز البعد الأمني والدفاعي”.

وأشار غويريني الى أن “تعزيز نظام التعاون المنتظم الدائم (PESCO)، الحد من الاعتماد التكنولوجي على دول ثالثة لتحسين المرونة، المساهمات التشغيلية بالمهام والعمليات التي تعد إيطاليا بالفعل ثاني مساهم فيها اليوم، بالإضافة إلى إطلاق البوصلة الاستراتيجية، التي يتم من خلالها تحديد التحديات والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي”.

وتابع الوزير “لذلك، هناك حاجة إلى عمل المزيد بالنسبة للدفاع الأوروبي، استثمارات وطموح أكبر، بل رسالة، تلك التي كانت لصالح زملائنا الأوروبيين بالإجماع”، كما “أعتقد أنها أيضًا نتيجة التقدير المرتبط بالدور المركزي الذي لعبته إيطاليا في (PESCO) منذ البداية، حيث نشارك في 25 من 47 مشروعًا للتعاون الصناعي، ونقوم بتوجيه 9”.

وخلص غويريني الى القول: “إنها مشاريع أصبحت بعد مرحلة التعديل الأولى، ملموسة بشكل متزايد وتتميز بإمكانيات عالية جدًا بما فيها تلك الصناعية أيضا”.