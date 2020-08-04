إيطاليا: 5 حالات وفاة وارتفاع الضحايا الى 35171 منذ بداية الأزمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن 5 أشخاص قضوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في أنحاء البلاد.

وكشف التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة والمتاح على موقع الدفاع المدني أيضا، أنه “بذلك، يرتفع العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا إلى 35,171 شخصاً”.

وأشار التقرير الخاص بالوقوف عن وضع حالة الطوارئ، الى أن “هناك 12,482 حالة إيجابية حاليًا من ناحية الإصابة بكوفيد 19 في إيطاليا”، وهي “أكثر بحاصل 8 حالات مقارنة بالأمس”. وخلص تقرير الوزارة مبينا أن “177 شخصًا تماثلوا للشفاء منذ أمس من أعراض فيروس كورونا في إيطاليا”، وأنه “بذلك يرتفع المجموع الكلي للمتعافين إلى 200,766”.