بوريل: التركيز على وحدة واستقرار لبنان في هذه الظروف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أهمية الحفاظ على استقرار ووحدة لبنان في هذه الظروف الصعبة.

جاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي اجراه بوريل اليوم مع وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، بعد حوالي 24 ساعة من الانفجار الذي وقع أمس في مرفأ العاصمة بيروت وأدى إلى وقوع آلاف الضحايا بين قتيل وجريح وتسبب في اضرار مادية هائلة.

وعبر بوريل عن تضامنه مع لبنان حكومة وشعباً، مؤكدا أن “الاتحاد الأوروبي سيساعد لبنان على تجاوز هذه المحنة والخروج منها اقوى من ذي قبل”، وفق كلامه.

وأشار بوريل إلى ضرورة أن تتحول هذه الكارثة إلى فرصة لتجتمع القوى السياسية في لبنان حول مشروع وطني لمواجهة التحديات.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ ينظم وينسق المساعدات التي ستقدم من قبله للبنان خلال الأيام القليلة القادمة.