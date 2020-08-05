تضامن أوروبي مع لبنان واستعداد لتقديم المساعدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر قادة الاتحاد الأوروبي عن تعاطفهم وتضامنهم مع الشعب والحكومة في لبنان بعد الانفجار الهائل الذي هز منطقة مرفأ بيروت مساء أمس.

وقدم كل من رئيس الاتحاد شارل ميشيل، والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، تعازيهما إلى السلطات اللبنانية وأهالي الضحايا.

وجاء في تغريدتين لهما على منصة التواصل الاجتماعي تويتر: “الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم والمساندة للبنان”.

يذكر أن الانفجار الذي هز العاصمة بيروت مساء أمس أدى إلى وقوع عشرات القتلى وآلاف الجرحى، حسب حصيلة أولية، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة، طالت مناطق بعيدة عن مركز العاصمة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد تعهد أمس بإجراء تحقيقات فيما حدث، معلناً اليوم الأربعاء يوم حداد وطني.

ولا تزال الروايات متناقضة حول الأسباب الحقيقية للحادث، لكن ما هو معروف حالياً أنه نتج عن انفجار في مستودع للمواد المتفجرة كانت مخزنة في المكان منذ عام 2014.