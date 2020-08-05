بلجيكا: أضرار بمبنى السفارة في بيروت وجرح بعض الموظفين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان أن مبنى سفارة بلاده في بيروت قد تعرض لأضرار جسيمة جراء الانفجار الذي هز مساء أمس العاصمة اللبنانية.

وأشار غوفان في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن اثنين من موظفي السفارة وأفراد عائلتيهما قد أصيبوا بجروح بسبب تطاير شظايا زجاجية بفعل الانفجار.

وتابع قائلاً: “نحن على استعداد لتقديم المساعدة لمواطنينا المتواجدين في المكان”.

هذا ولم تعلن وزارة الخارجية بعد، عن ضحايا بين مواطنيها الذين قد يتواجدون في هذه الفترة في لبنان.

وكان الوزير البلجيكي قد اتصل بالسفارة اللبنانية في بروكسل للتعبير عن تضامن بلاده مع لبنان في هذه المحنة، قائلا: “اقترحنا تقديم الدعم من أجل مساعدة السلطات على التعامل مع آثار هذا الانفجار الرهيب”، وفق كلامه.

وعبر عن تعازيه الصادقة للسلطان اللبنانية وأهالي الضحايا.

يذكر أن بعض العاملين في سفارات أوروبية أخرى مثل السفارة الألمانية والهولندية قد أصيبوا بجروح، وحسب بيان وزارة الخارجية الألمانية، “لا يمكننا استبعاد وجود أفراد من رعايانا بين القتلى”.

أما هولندا فقد أكدت إصابة 5 من موظفي سفارتها في بيروت بجروح، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.