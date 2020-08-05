غوفان: بإمكاننا استقبال المصابين اللبنانيين بالحروق في مشافينا المتخصصة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان على استعداد بلاده لتقديم مساعدات متعددة المسارات للبنان، ومنها استقبال المصابين بالحروق في مشافي متخصصة.

جاء ذلك في تصريحات لغوفان اليوم، تعليقاً على الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس وأدى، حسب حصيلة أولية، إلى مقتل 100 شخص وجرح الآلاف بالإضافة إلى أضرار مادية ودمار كبيرين.

وكانت السلطات اللبنانية تقدمت بطلب مساعدة لبلجيكا وكذلك للاتحاد الأوروبي، وبهذا الصدد، قال الوزير: “سنعقد اجتماعاً اليوم على مستوى الاتحاد لتنسيق المساعدات”، وفق كلامه.

وكان غوفان قد أجرى اتصالات مع السلطات اللبنانية في محاولة لمعرفة الاحتياجات والمساعدات المطلوبة من بلاده، وقال: “نريد أن نعرف كيف وأين ستكون مساعداتنا فعالة ومفيدة”، على حد قوله.

وشدد الوزير على استعداد بلجيكا تقديم كل ما يمكن من المساعدات، وقال إن “المعلومات المتوفرة تؤكد أن الوضع مأساوي هناك وأن الأمر يحتاج لعدة أسابيع للعودة إلى للحياة الطبيعية”.

وكانت فرنسا قد أرسلت كميات كبيرة من المساعدات الطبية، فيما ينسق الاتحاد الأوروبي ارسال 100 رجل إطفاء ومعداتهم للمساعدة على انتشال الجثث والبحث عن أحياء تحت الأنقاض.