السرّاج يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس بمدينة طرابلس وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني.

ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإن زيارة الوزير الإيطالي تأتي في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين الصديقين، وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

وحضر الاجتماع الوفد المرافق للوزير والذي يضم سعادة سفير إيطاليا لدي ليبيا جوزيبي بوتشينو، ورئيس قيادة أركان الدفاع الجنرال إنزو فيتشاريللي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي الجنرال جاني كارفيللي، وقائد العمليات بوزارة الدفاع الجنرال لوتشيانو بورتولانو، والوزير المفوض المستشار ماسيمو ماروتي، ورئيس مكتب السياسة العسكرية الاميرال جانفرانكو انوتسياتا.

كما حضره عن الجانب الليبي نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الخارجية محمد سيالة، ووكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء رشيد محمد الرجباني، ورئيس جهاز المخابرات العامة العميد صبري دريز، ونائب مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية عبد الرحمن مازق.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية العودة للمسار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، والتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار.

وفي هذا الصدد جدد السيد الرئيس التأكيد على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يضمن عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد.

من ناحية أخرى جرى متابعة ملفات التعاون الأمني والعسكري في مجال إزالة الألغام والمفخخات، ووضع برامج للتدريب واستقبال الطلبة العسكريين الليبيين بالكليات العسكرية الإيطالية.

وتطرق الاجتماع لموضوع عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، كما أكد الجانبان على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.