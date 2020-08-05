القنصل اللبناني بروما: نقدر قرب إيطاليا ونأسف للعسكري المصاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت القنصل اللبناني لدى روما، كوين ماريل سلامة غياض: “نحن نقدر بالتأكيد مشاعر القرب التي أعربت عنها إيطاليا للبنان”، وذلك “بعد انفجارات الأمس وفي كل مناسبة أخرى”، لأن “لبنان وإيطاليا على الجبهة ذاتها من أجل السلام والتعاون دائما”.

وأبدت القنصل غياض في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الأربعاء، “أسف شديد حقاً للجندي الإيطالي الذي أصيب”، جراء الإنفجار. ثم شكرت “رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي قال أمس أنه إلى جانب الشعب اللبناني، ويدعم لبنان”، وكذلك “وزير الخارجية لويجي دي مايو، الذي أعرب عن تعازيه وقربه من لبنان”.

وذكرت الدبلوماسية اللبنانية أن “بلداناً عديدة تدعم لبنان”، مشيرة بشكل خاص إلى أن “الكويت وتركيا أرسلتا مساعدات طبية”، وأن “اليونان أرسلت طائرات مروحية للبحث عن الأشخاص الذين قد يكونون فقدوا في البحر”.