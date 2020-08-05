سانت إيجيديو: مساعدات إنسانية لأجل اللاجئين والسلام بجنوب السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية الإيطالية، عن وصول شحنة المساعدات الإنسانية التي جمعتها بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في الأيام الأخيرة إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، على متن رحلة نظمت من خلال مبادرة “الجسر الجوي الإنساني” للاتحاد الأوروبي.

وأضافت سانت ايجيديو في بيان الأربعاء، أن “المساعدات التي تشتمثل على أغذية، كمامات سوائل معقمة ومواد تنظيف للوقاية من فيروس كورونا، مخصصة للاجئين الذين اضطروا إلى هجر قراهم بسبب الاشتباكات العنيفة الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد”.

وذكرت الجماعة الكاثوليكية، أن “المدنيين ولا سيما النساء، كبار السن والأطفال، هم من يدفع أعلى ثمن للاشتباكات بين الجماعات المسلحة”. والذين “يضطر كثيرون منهم للعيش تحت الأشجار في منتصف موسم الأمطار. وقد أصبحت ظروفهم أكثر صعوبة بسبب انتشار الوباء في بلد يفتقر إلى المرافق الصحية الملائمة”.

وأشارت الجمعية الإيطالية الى أن “وزارة الشؤون الإنسانية والمجلس المسكوني للكنائس في جنوب السودان، الذين تعاونت معها الجماعة منذ سنوات وأبرمت معها اتفاقية تعاون، ستعنيان بتوزيع المساعدات”، وهي “لفتة ملموسة للصداقة ودعم شعب جنوب السودان الذي عانى كثيراً بسبب الحرب، عنف يبدو أنه لا ينتهي أبدًا، على الرغم من التقدم الهام الذي تم إحرازه مؤخرًا، بفضل وساطة سانت إيجيديو أيضًا”.

وخلص بيان سانت ايجيديو الى القول إن “مبادرة الحوار السياسي التي تتخذ من روما مقراً لها، قد توقفت بسبب انتشار جائحة كوفيد 19، لكنها لا تزال الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق لإعطاء مستقبل لهذا البلد”.