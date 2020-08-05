عالم وبائيات إيطالي: انتهاء النمو الواسع لانتشار الفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أكد عالم وبائيات إيطالي، انتهاء مرحلة النمو الواسع لانتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف عالم الفيروسات في جامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو، في تصريحات متلفزة الأربعاء، أنه “بعد انتهاء فترة النمو الملحوظ، أصبح للفيروس الآن نمط انتشار مستوطن وعلى شكل موجات”.

وأشار بريلياسكو الى أن “الجانب الإيجابي الذي يبرز هو القدرة على احتواء بؤر تفشي المرض وتحديد الأشخاص الذين لا تظهر الأعراض عليهم.” وأوضح أنه “يجب علينا كمواطنين العمل معا واحترام التدابير الوقائية”.

وخلص اخصائي الوبائيات الى القول: “أما الدولة، فيجب أن تفكر بالموجة الثانية للعدوى، لنهيئ أنفسنا ونكون قادرين على احتوائها”.