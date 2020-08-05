 نائب بالكنيست: ما حدث في بيروت قد يتكرر في حيفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – حذر نائب عربي بالكنيست بأن الانفجار المدوي الذي وقع أمس في مرفأ بيروت قد يتكرر في ميناء حيفا.

وطالب رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة بعقد جلسة مستعجلة في لجنة البيئة البرلمانيّة من أجل مناقشة وضع ميناء حيفا وتفريغ الميناء من المصانع والمخاطر الصحيّة والبيئيّة الناجمة عن عملها”.

وحذر من “تخزين المواد الخطيرة الموجودة بالقرب من مناطق سكنيّة، والتي تهدد حياة عشرات الآلاف من سكان حيفا والمنطقة تشمل شفاعمرو، ابطن، طمرة وكابول ومنطقة الكريوت وغيرها”.

وجاء في طلب النائب أيمن عودة لعقد الجلسة: “منذ سنوات وكافة المنظمات البيئية تحذر من خطورة تخزين المواد الكيماوية الموجودة في ميناء حيفا، المستودعات المحاذية له والمصانع البتروكيميائية القريبة منه، على الحكومة ابعاد كافة هذه المصانع الخطيرة من مدينة حيفا”.

وأضاف عودة “إنّ الانفجار المريع في مرفأ بيروت يوم أمس ونتائجه الدّمويّة هو ضوء احمر بوجه كافة المؤسسات الحكومية التي تستمر في تعنتها على ابقاء المصانع الملوثة للبيئة والتي تحتوي على مواد خطرة في مدينة حيفا”.

ومن جهتها قالت رئيسة بلدية حيفا، عينات كليش – روتيم في تدوينة على “فيسبوك” إن “تخوفنا جميعا، الذي يستند إلى آراء خبراء في المجال، هو من سيناريو رعب كالذي تحقق أمس إلى الشمال من إسرائيل”.

وعلى ذات الصعيد، فقد حذرت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، غيلا غمليئيلمن من أن” المشكلة هي بوضع مصانع خطيرة كهذه في قلب تجمع سكاني”.

وأشارت إلى انها وضعت خطة لإخراج كافة المصانع الخطيرة من ميناء حيفا خلال 5 سنوات تعقبها 5 سنوات لتغقيم المكان.

وكانت إسرائيل ازالت مخازن الأمونيا من ميناء حيفا في العام 2017 ولكن الخبراء أشاروا إلى أن مخاطر هذه المادة لا زالت قائمة.