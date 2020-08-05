إيطاليا: 10 حالات وفاة وارتفاع الضحايا الى 35,181 منذ بداية الأزمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن 10 أشخاص فارقوا الحياة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في أنحاء البلاد.

وكشف التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة والمتاح على موقع الدفاع المدني أيضا، أنه “بذلك، يرتفع العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا إلى 35,181 شخصاً”.

وأشار التقرير الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، الى أن “هناك 12,646 حالة إيجابية، من بينهم 764 قد أدخلوا الى المستشفيات لمعاناتهم من الأعراض”، بينما “يخضع 41 منهم للعناية المركزة و11,841 للحجر المنزلي”.

وأوضح تقرير الوزارة أن “عدد من تماثلوا للشفاء من أعراض فيروس كورونا في إيطاليا ارتفع إلى 200,976 إجماليا”، وأنه “بذلك يرتفع المجموع الكلي للمتعافين إلى 200,766”.

وأشارت الوزارة الى أن “المقاطعة الوحيدة التي لم تشهد إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية هي فاللي داوستا”، من ناحية أخرى “سجلت في لومبارديا أعلى زيادة في الحالات الإيجابية جديدة مع 138 إصابة، تليها إميليا رومانيا مع 47 وفينيتو بـ41 حالة”.