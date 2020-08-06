فون دير لاين تعلن مساعدات عاجلة للبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تقديم مساعدات عاجلة تزيد عن 33 مليون يورو للبنان من أجل حماية البنى التحتية الهامة وتأمين التجهيزات الصحية.

جاء هذا الإعلان خلال مكالمة هاتفية أجرتها فون دير لاين اليوم مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، عبرت خلالها عن دعم الاتحاد للبنان في أعقاب الانفجار الذي طال مرفأ بيروت وأدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والماديات.

وأكدت فون دير لاين عن استعداد الجهاز التنفيذ الأوروبي تقديم مساعدات إضافية حسب تطور تقييم الاحتياجات الإنسانية.

وناقش الطرفان حسب بيان المفوضية الصادر اليوم بهذا الشأن الدعم الذي ينوي الاتحاد تقديمه للبنان لمساعدته على تجاوز آثار الكارثة على المدى المتوسط وأيضاً الطويل خاصة لجهة إعادة إعمار بيروت وباقي المناطق.

هذا وتتحدث المفوضية عن استعدادها لدراسة إمكانية تقديم تسهيلات تجارية وجمركية للبضائع المتبادلة بين الطرفين، حيث “يمكننا أيضاً دعم المحادثات بين لبنان والمؤسسات المالية الدولية لتسهيل مزيد من المساعدات الاقتصادية”، وفق كلام فون دير لاين.

وشددت المسؤولة الأوروبية على ضرورة الحفاظ على استقرار ووحدة لبنان وتحويل هذه الأوقات الصعبة إلى فرصة لالتفاف القوى السياسية في البلاد حول مشروع وطني.

يذكر ان بروكسل كانت أعلنت أمس عن حزمة مساعدات أولية لصالح لبنان بواسطة آلية الحماية المدنية، التي تم تفعيلها بناء على طلب بيروت.