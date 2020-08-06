بلجيكا: 510 إصابة جديدة و7 وفيات بكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت وزارة الصحة البلجيكية عن تسجيل 510 إصابة جديدة بوباء كورونا وسبع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتأتي هذه المعطيات الجديدة لترفع أعداد ضحايا الوباء في البلاد إلى 9859 شخصاً والاصابات إلى 71158 من مختلف الشرائح العمرية.

ويقول المركز الوطني لإدارة الأزمات، وهو الجهة المعنية بدراسات مؤشرات الوباء في البلاد، إن متوسط الإصابات اليومية وصل إلى 530.9 إصابة في الفترة ما بين 27 تموز/يوليو إلى 2 آب/أغسطس الحالي.

إلى ذلك، يتواصل السجال بين الخبراء والأطباء المتخصصين حول ما إذا كانت البلاد تعيش بالفعل موجة ثانية من الوباء أم لا.