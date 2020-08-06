وزير خارجية إيطاليا: احترام الاتّفاقيّات بشأن المراسيم الأمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو الى احترام الاتّفاقيّات بشأن المراسيم الأمنية لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني.

وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، أنه يجب احترام “الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالأغلبية” لتعديل المراسيم الأمنية”. وأنه “بعد قولي هذا، تصبح المشكلة الآن في مكان آخر، وأذكركم بأن الأوقات في السياسة أساسية. يجب ألا نقلل من تأثير هذه الأخبار على الشعوب الأفريقية”.

واشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، الى أن “هناك اتفاق لدمج توجيهات رئيس الدولة (سيرجو ماتاريلا) ويجب احترامه”، لكن “قول هذا الأمر في ذروة الصيف، يمكنه خلق تأثير وهمي للمهاجرين”.

وخلص دي مايو الى القول، إن المهاجرين “يجب أن يفهموا أن لا أحد يتحدث عن إصلاح نظام منح الجنسية أو استصدار تصاريح الإقامة”.