سيناتور إيطالي: تحقق من أسباب انفجار لبنان الذي يهدد بتوتر سياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى سيناتور إيطالي، أنه “إذا كان الإنفجار الذي وقع في بيروت حادثًا أو هجومًا إرهابيًا، فيجب التأكد من ذلك على وجه اليقين، وإن كانت المعلومات التي ظهرت حتى الآن تبدو لصالح الفرضية الأولى”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من تيار (فكرة ـ تغيير) باولو روماني، في تصريحات الخميس، أن “المؤكد في الأمر هو دمار منطقة مركز يعدّ عصب مدينة بيروت، جرّاء الانفجارات التي وقعت يوم أمس الأول قرب المرفأ. مأساة ما يزال يتعين معرفة عد ضحاياها وجرحاها، والتي تصيب بعمق، السكان الذين يعانون أصلا وبشدة من آثار أزمة اقتصادية قوية جدا تفاقمت بسبب انتشار الوباء والتدفقات الهائلة للاجئين من سورية المجاورة”.

وأشار روماني الى أن “التزامن مع ذكرى عملية قتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، لا يلعب لصالح استقرار منطقة خاضعة لتوترات سياسية قوية أصلا”. واختتم بالقول: “لذلك فإن كل الدعم يتجه نحو شعب لبنان والجنود الإيطاليين في بعثة (يونيفيل)، بقيادة الجنرال ستيفانو ديل كول”، الذين “يلتزمون في أحد أكثر السياقات حساسية في الشرق الأوسط”.