مصادر: ترجيحات عقد مؤتمر مانحين للبنان برعاية فرنسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رجحت مصادر أوروبية مطلعة أن تقوم فرنسا بالدعوة لمؤتمر مانحين دولي للبنان خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية اليوم، أن المؤتمر سيعقد عبر دائرة فيديو مغلقة يوم الأحد القادم على الأرجح، مشددة على أن الأمر يعود لباريس صاحبة المبادرة.

وتابعت قائلة: “نناقش في بروكسل من سيمثلنا في هذا المؤتمر والذي سيعقد على مستوى رؤساء الدول وسبق أن أكدنا استعدادنا لمزيد من المساعدة”.

ويأتي هذا التحرك الفرنسي بعد أيام من وقوع انفجار ضخم في ميناء العاصمة اللبنانية بيروت أدى إلى دمار واسع في المدينة وتسبب في وفاة أكثر من 135 شخصاً وجرح 5000 آخر حسب الحصيلة الأولية.

هذا ويقوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارة اليوم للبنان لتقديم الدعم الأوروبي للشعب اللبناني لتجاوز هذه المحنة.

إلى ذلك، يؤكد المراقبون أن ماكرون، وغيره من القادة الغربيين يواجهون تحدياً هاماً يتمثل في دعم الشعب اللبناني وليس السلطة الحاكمة التي تعاني من فساد مستشري وفشل في إدارة الدولة.