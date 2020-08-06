وساطة أممية لنقل مساعدات إسرائيلية إلى لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أنه نقل إلى الطرف اللبناني العرض الإسرائيلي لتقديم مساعدات إنسانية لمنكوبي انفجار مرفأ بيروت.

ورفض ملادينوف في حديث للإذاعة الإسرائيلية اليوم الخميس، الكشف عن رد لبنان على هذا العرض الإسرائيلي.

لكن الإذاعة أشارت إلى أن إسرائيل تجري اتصالات مع قبرص في محاولة لنقل المساعدات بواسطتها.

وأضافت الإذاعة: “كما ان هناك استعدادات لوجستية لارسال المساعدات عن طريق جهات أممية مختلفة”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي قد أشار اليوم إلى ان إسرائيل لها صراع مع حزب الله وليس مع الشعب اللبناني، و”بالتالي لا يمكن ان نجلس مكتوفي الايدي امام الماساة التي حلت ببيروت”.

ولا تقيم لبنان أية علاقات مع إسرائيل.