العسكري الإيطالي المصاب ببيروت: دوي الانفجار هائل، كنا محظوظين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال العسكري الإيطالي المصاب بانفجار بيروت: “أتذكر دويًا قويًا للغاية لا يوصف. وقعت الأحداث بسرعة كبيرة، مباشرة بعد الانفجار، كانت هناك بضع لحظات من الإضطراب التام لأنه كان غير متوقع تمامًا”، لكن “نشكر الرب أننا جميعًا بخير”.

واضاف العريف روبرتو كالدارولو، الذي أصيب بجروح طفيفة في ذراعه، أنه “قمنا على الفور بتفحص بعضنا البعض لمعرفة ما إذا كان وضع أحدنا أسوأ من الآخرين، لكن كل شيء على ما يرام، لاحظت بعدها أن هناك قليل من الدم على يدي، لكن لا شيء يذكر. لقد هدأنا من روعنا واجتمعنا في نقطة واحدة أكثر سكينة”.

وتابع العريف: “الشيء الذي كان وما يزال يقلقنا، ونأمل به، هو أن يسير كل شيء نحو الأفضل بالنسبة للشعب”، وأردف “لقد كنا محظوظين حقًا، بينما لم يحالف الحظ كثير من الناس الناس للأسف”.

واشار الى أنه “كان يوم عمل عادي بالنسبة لنا، كنا نعد كل ما هو مطلوب لأجل النشاط التالي”، مبينا أن “وقت عملية الإنقاذ كان فورياً تقريباً، على الرغم من أن الطرق لم تكن سالكة في الحقيقة”. لقد “كان جيداً رؤية راية وحدة (يونيفيل) الإيطالية عندما جاءوا لأخذنا الى القاعدة التي وصلنا إليها عند الفجر تقريبا”، حيث “كانت رؤية شروق الشمس بداية يوم جديد.”

وخلص كالدارولو إلى القول أن “الجميع اتصلوا بعائلاتهم وأغتنم هذه الفرصة لأطمئن الجميع: نحن بخير جميعاً، لا تقلقوا بشأننا”.