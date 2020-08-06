غوفان يحاول التخفيف من حدة تصريحات ترامب بشأن نقل القوات من ألمانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حاول وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفان، التخفيف من حدة تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نيته “إلزام” بلجيكا وإيطاليا بدفع تكاليف نقل قوات بلاده، العاملة تحت راية حلف شمال الأطلسي، من ألمانيا إلى هذين البلدين.

ونفى غوفان أن تكون السلطات الفيدرالية في بلاده قد تلقت أي طلب من الأمريكيين بشأن تكاليف النقل.

وأضاف قائلاً: “أكد لي وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر أن موضوع نقل القوات ليس إلا فكرة حتى الآن، ولم يتم التطرق إلى تمويل إضافي”.

ووصف الوزير البلجيكي بـ”المتناقضة” الإشارات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن نقل قوات أمريكية من ألمانيا نحو دول أخرى ضمن الحلف وخاصة بلجيكا وإيطاليا.

وأوضح غوفان أن بلاده تتابع التصريحات الأمريكية، مشيراً إلى أن الأمر قد يتغير فيما لو تسلم جو بايدن السلطة خلفاً لترامب.

هذا ولم يتوقف دونالد ترامب، منذ بداية ولايته الرئاسية، عن مطالبة دول الحلف برفع مستوى استثماراتها العسكرية لتصل إلى 2% من الناتج القومي المحلي.

ولم تستجب إلا مجموعة صغيرة من دول الحلف لـ”توعد” ترامب، في حين تبقى دول كثيرة مثل بلجيكا متأخرة عن الركب، ما يثير حفيظة واشنطن.

وتنوي الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض عدد قواتها المتواجدة في ألمانيا لنشرها في دول أخرى من دول الحلف.

يذكر ان ترامب يريد “معاقبة” ألمانيا بسبب ما يراه ضعفاً في قيمة استثماراتها العسكرية.