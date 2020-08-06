إيطاليا: نائب تونسي يزور لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت بلدية لامبيدوزا وصول النائب التونسي سامي بن عبد العالي إلى الجزيرة، حيث يلتقي العمدة سالفاتوري مارتيللو.

واضافت البلدية أن قرار الزيارة، يكمن وراء “فهم ما يحدث في لامبيدوزا عن كثب”، والتي “وصل في غضون أسبوعين 5500 مهاجر، جميعهم تقريبا من التونسيين”.

وبهذا الصدد، قال النائب التونسي إنه “آسف جدا” للتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في الأيام الأخيرة، والذي طلب تعليق تخصيص 6.5 مليون يورو لتونس”، وذلك “بانتظار خطة متكاملة بشكل أوسع، اقترحتها نائبته، إيمانويلا ديل ري”.