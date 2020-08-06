إيطاليا: 6 وفيات و402 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الصحة الإيطالية أن 6 حالات وفاة حدثت و402 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وكشف التقرير اليومي الذي نشرته الوزارة، والمتاح على موقع الدفاع المدني، أن “هناك 402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في إيطاليا، وبذلك يصل المجموع الإجمالي الى 249,204 إصابة منذ بداية حالة الطوارئ”.

وذكر التقرير أن هناك حاليا “12،694 شخصًا إيجابيًا من ناحية الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا”، وهم “أكثر بحاصل 48 حالة مقارنة بيوم أمس”، بينما “تعافى من المرض 201,323 شخصًا”، أي “بزيادة قدرها 347 خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشار التقرير الى أن “هناك 762 مريضا يعانون من الأعراض في المسشتفيات الآن”، وأن “42 منهم يقبع في وحدة العناية المركزة”، في حين أن “هناك 11,890 شخصا في ظل الحجر المنزلي”.

وخلص التقرير الى القول إنه “تم إجراء 58,673 تحليل كشف في أرجاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية”، لـ”يرتفع العدد الإجمالي الى 7,099,713 مسحة حلق منذ بداية حالة الطوارئ”.