دي مايو: تقليص عدد البرلمانيين يوفر 300 ألف يورو يومياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن تقليص عدد البرلمانيين يوفر للدولة 300 ألف يورو في اليوم.

وكتب الوزير دي مايو على (فيسبوك) الجمعة، أن “هناك من يستمر بقول: لا لتقليص عدد النواب. فلندعهم يفعلون ذلك، لأن التاريخ لا يتوقف على أية حال”، فـ”في 20 و21 أيلول/سبتمبر المقبل، سنقوم بإلغاء 345 مقعدًا كما وعدنا”.

وأشار القيادي في حركة خمس نجوم، أن هذا الأمر “سيوفر للدولة 300 ألف يورو يومياً. هل أدركتم الأمر جيدا؟ في يوم واحد!”، مبينا أن هذا المبلغ ، يمثل “ما يكسبه الشخص الإعتيادي في الأساس خلال 10 سنوات من العمل، بل وأكثر أيضا”.

وذكر دي مايو أنه “أردت هذا الإصلاح من كل قلبي. إنها خطوة حضارية، وبدون الحركة (خمس نجوم) ما كان ذلك ليكون ممكناً”. واختتم بالقول “سنعود لنكون بلداً طبيعياً، على غرار الديمقراطيات الأوروبية الأخرى”.