بلجيكا ترسل فريقاً طبياً للتدخل السريع الى بيروت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات البلجيكية أن فريقاً طبياً للتدخل السريع سيغادر البلاد مساء اليوم باتجاه بيروت للمساهمة في الجهد الدولي المبذول حالياً لمساعدة البلاد على التعامل مع آثار كارثة انفجار مرفأ بيروت قبل أيام.

وسيساهم هذا الفريق في عمليات البحث عن ناجين والتدخل السريع من أجل معالجة الجرحى.

هذا ومن المقرر أن تعلن السلطات الفيدرالية رسمياً مساء اليوم عن حزمة مساعدات سيتم ارسالها تباعاً.

وأشارت مصادر في وزارة الخارجية البلجيكية الى أن المسؤولين هنا عرضوا على نظرائهم اللبنانيين إرسال خلية عمل للتعرف على الضحايا وكذلك مساعدات طبية.

كما تؤكد المصادر أن بلجيكا ستفتح أبواب مستشفياتها المتخصصة أمام اللبنانيين الذي يعانون من حروق شديدة، فـ”لدينا خبرة في هذا المجال”، حسب وزير الخارجية فيليب غوفان.

يذكر أن الحادث، الذي لم يُكشف عن أسبابه بعد، قد أودى بحياة 154 شخصاً بين لبنانيين ومواطنين من جنسيات أخرى بالإضافة إلى 5000 جريح، حسب أرقام لا تزال خاضعة للتعديل.