سالفيني: وصلنا 14 ألف مهاجر بعضهم أضخم مني بنية وهم في سن الـ25

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني إن 14 ألف مهاجر وصلوا الى بلادنا حتى الآن، بعضهم أضخم مني بنية وهم في سن الـ25.

وأضاف سالفيني في تصريحات خلال افتتاح مقر جديد لحزبه في بيروجا (مقاطعة أومبريا ـ وسط)، الجمعة، أن الكومة تفرض “تباعداً إجتماعيا وحالة طوارئ على الإيطاليين، وفي غضون ذلك، رسا 14 ألف مهاجر ممن يجوبون الشوارع دون احتياطات”، وهناك “233 مهاجرًا مصابًا في تريفيزو، وأقل منهم بقليل في صقلية، قليل في كالابريا وفي أبروتسو أيضا”، وقال متهكماً، “إنها هجرة تحت السيطرة، فهنا يفر من مراكز الإقامة المؤقتة مهاجرون عمرهم 25 عامًا، أقوى وأضخم بنية مني”.

وتابع “يتضح الآن، بعد شهور من الصمت والأكاذيب، أن الحكومة لم تغلق أولاً المناطق الحمراء المتضررة بالفيروس كما طلبت، ثم أغلقت إيطاليا بالكامل دون سبب وجيه”، فـ”إذا ذهبت أنا للمحاكمة لتأخير إنزال بعض المهاجرين لبضعة أيام، فيجب على كونتي وزمرته مواجهة تهمة احتجاز ملايين الإيطاليين والتسبب بكارثة صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة”.