 مقتل فلسطينية وإصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات بالضفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قتلت فلسطينية واصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت اليوم الجمعة في مناطق متفرقة في وسط وشمالي الضفة الغربية مع قوات الجيش الإسرائيلي.

ووقعت المواجهات في بلدة ترمسعيا في وسط الضفة الغربية ومحافظتي جنين وقلقيلية في شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “داليا أحمد سليمان سمودي ، (23 عاماً)، استشهدت إثر إصابتها بالرصاص الحي في منطقة الجبريات في جنين”، في شمالي الضفة الغربية.

وأضافت أن سمودي “أصيبت بالرصاص الحي في صدرها”، والتي “اخترقت الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر”.

وذكرت وزارة الصحة أن سمودي “نقلت إلى المستشفى وهي في حالة حرجة جدا، حيث خضعت لعملية جراحية مستعجلة ولكن تم الاعلان لاحقا عن وفاتها”.

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منطقة الجبريات لاعتقال فلسطيني قبل اندلاع مواجهات اطلقت خلالها القوات الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع ما ادى إلى مقتل سمودي.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله .

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني “تعاملت طواقمنا ميدانيا مع 7 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و70 إصابة نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع و7 إصابات نتيجة حروق”.

وأضاف في بيان ارسله لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء إنه “تم نقل 6 إصابات متنوعة الى مستشفى رام الله إضافة إلى إصابة 15 متطوعا بإصابات مختلفة تم نقل اثنان إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وكان عشرات الفلسطينيين ادوا صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطاني في البلدة قبل اندلاع المواجهات.

كما اصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع فيما اصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بلدة كفر قدوم في محافظة قلقيلية.

جاء ذلك خلال المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان والضم في البلدة.