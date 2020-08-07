إيطاليا: ثلاث ضحايا بفيروس كورونا و552 إصابة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الصحة الإيطالية إن الإصابات بفيروس كورونا تتزايد في أنحاء البلاد.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي للوقوف عند الوضع من ناحية انتشار جائحة كورونا فيروس، أن “هناك 552 حالة جديدة منذ أمس”، التي “ترفع عدد الإصابات الى 249,756 منذ بداية حالة الطوارئ”.

وذكرت المعطيات التي يمكن الإطلاع عليها على موقع الدفاع المدني أيضا، أنه “في الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي 3 أشخاص”، لـ”يرتفع إجمالي الوفيات الى 35190، منذ بدء الأزمة الصحية”.

وخلص البيان الى القول إنه “لسوء الحظ، لا توجد مقاطعة خالية من العدوى” في البلاد، فـ”الحالات الإيجابية من حيث الإصابة بكوفيد19، تبلغ 12,924 حاليًا”، وهي “بزيادة بمجموع 230 حالة مقارنة بيوم أمس”.