بلجيكا: تباطؤ وتيرة ارتفاع الإصابات بكوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا عن تسجيل 751 إصابة جديدة بكوفيد-19 ووفاة شخصين بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار المركز الوطني للأزمات الى أن معدل الإصابات في البلاد لا زال يرتفع، “ولكننا لاحظنا تباطؤاً منحنى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي مقارنة بما كان عليه الحال نهاية تموز/يوليو الماضي”، وفق تقريره الصادر اليوم.

وأكد المركز على وجود 285 مصاباً بكوفيد-19 يعالجون في المشافي بزيادة قدرها 4 حالات يوم أمس، منها 69 في وحدات العناية المركزة.

هذا وقد أصابت الجائحة حوالي 74152 شخصاً وأدت إلى وفاة 9872 في البلاد منذ بداية انتشارها.