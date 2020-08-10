غانتس: سنخوض حربا في لبنان اذا فرضت علينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس من انه “اذا فرضت علينا معركة اخرى في لبنان سنخوضها بدون اي مانع ولكن مثل هذه المعركة ستكون لها توابع وانعكاسات خطيرة بالنسبة للبنان”.

وقال في كلمة في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية ،اليوم الإثنين ،” ان حسن نصر الله يشكل مصيبة بالنسبة للبنان كما لاحظنا خلال الانفجار الاخير في مرفأ بيروت”.

وأضاف” إننا نواجه أعداء يخزنون وسائل قتالية في مواقع مدنية ولا يهتمون بحياة المدنيين “.

وأشار غانتس إلى أن “الواقع الشرق أوسطي هو واقع غير مستقر، دون يقين وعدم الاستقرار يرافق المنطقة منذ عقد من الزمان. يوجد هنا مصالح للدول العظمى المختلفة وعلى دولة إسرائيل أن تحافظ على علاقة مع دول المنطقة ومع الدول العظمى وضمان عدم الدخول في دوامة في هذه الفترة التي يتزعزع فيها كل شيء والبقاء مستقرين وأقوياء”.

واضاف “علينا أن نعمل سوية مع دول العالم من أجل إلحاق الضرر بإيران والتأثير على ما يجري داخل إيران”، فالاخيرة “لا زالت تطمح بالحصول على سلاح نووي. لديها مبعوثين في دول كثيرة في العالم والمنطقة”. وقال “يحظر علينا تجاهل هذا الخطر. مواصلة الضغط على إيران والإجراءات الحازمة لمواصلة فرض الحظر عليها هو أسمى أهدافنا”.

وتابع غانتس “إيران معنية بفتح جبهة إرهاب في سورية وعلينا منع ذلك. نعمل ضد ترسيخ القوات الإيرانية في سورية وفي أماكن أخرى في المنطقة وبكل الطرق”.

وعلى صعيد اخر، فقد اشار إلى أن إسرائيل معنية بالهدوء في غزة وعودة الإسرائيليين الأربعة المحتجزين هناك. وقال “حين عودة اولادنا يمكن رؤية الازدهار في غزة”.