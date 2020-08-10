اتفاق حل وسط يبعد شبح الانتخابات في إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- ابعد اتفاق بين (الليكود) و(أزرق أبيض) الإسرائيليين بتأجيل عرض الميزانية شبح انتخابات مبكرة كانت تلوح بالبلاد.

وتوصل حزبا (الليكود) برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو و(أزرق أبيض) بزعامة وزير الدفاع، بيني غانتس الى حل وسط مؤقت للخروج من ازمة الميزانية التي تعصف بهما منذ أيام.

ووافق كلا الحزبين على تأجيل مشروع قانون الميزانية بثلاثة أشهر.

وكان الخلاف تركز في الأساس على مدة موازنة الدولة، ففي حين يطالب (الليكود) بان تكون مدتها عاما واحدا، يصر (أزرق أبيض) على ميزانية لعامين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية “سيطرح مشروع قانون ارجاء الميزانية على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية بعد غد الأربعاء “.

وفي هذا الصدد قال نتنياهو، اليوم، “يتعين علينا بذل قصارى جهودنا لتفادي الذهاب إلى انتخابات، ولتحقيق استقرار الحكومة، ومكافحة فيروس كورونا من الناحية الصحية، وخوض نضال من أجل فتح الاقتصاد. هذا ما نقوم به وآمل أننا ننجح في ذلك”.

وطبقا للقانون الإسرائيلي كان من المفترض المصادقة على مشروع الميزانية قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري وإلا فإنه يحل الكنيست ويتم التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال 3 أشهر.