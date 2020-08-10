اتصالات أوروبية مكثفة للتعامل مع التحرك التركي بمياه شرق المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يجري الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل اتصالات مكثفة مع كافة الشركاء الدوليين والاقليميين والدول الأعضاء لتدارس التطورات الأخيرة في شرق المتوسط.

ويرى الأوروبيون في المناورات البحرية التي أطلقتها تركياً قبالة السواحل اليونانية مؤشراً خطيراً على عدم توجه الأمور نحو التهدئة في الوقت الحاضر، فـ”الأمر يتعلق بالحفاظ على المصالح الاستراتيجية لأوروبا”، وفق كلام مسؤوليهم.

هذا و لم يُكشف بعد عن تفاصيل وماهية الاتصالات التي يجريها بوريل مع شركاء الاتحاد بهذا الخصوص.

وكان المسؤول الأوروبي قد حذر في بيان له ليل أمس من مغبة التصعيد، وقال: “هذا لن يؤدي إلا إذا زيادة العداء وانعدام الثقة”.

وأشار بوريل إلى ضرورة ترسيم الحدود البحرية والعمل على حل الخلافات عبر الحوار والمفاوضات وتجنب الأعمال أحادية الجانب، مشدداً على استعداد الاتحاد لتسهيل هذا الأمر.

ومضى المسؤول الأوروبي قائلاً: “ما يجري حالياً لن يخدم لا مصالح الأوروبيين ولا الأتراك”.

يذكر أن موضوع العلاقات الأوروبية – التركية بكل جوانبها والتطورات في شرق المتوسط ستحتل رأس جدول اعمال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في برلين في 27 الشهر الجاري.