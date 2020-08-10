بنك الاستثمار الأوروبي: 6.5 مليار يورو في قروض لايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن بنك الاستثمار الأوروبي أن حجم القروض المقدمة لايطاليا في الفترة ما بين آذار/مارس وتموز/يوليو، التي تزامنت مع مرحلة الاغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، بلغ 6.5 مليار يورو.

وأشار البنك في مذكرة، الى أن ملياري يورو خصصت للرعاية الصحية، و 3.3 مليار للشركات الصغيرة والمتوسطة، و 700 مليون للادارت المحلية و 400 مليون لصندوق طوارئ الشركات، و80 مليون كضمانات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه بنك الاستثمار الأوروبي بأن هذه القروض تمثل الشريحة الأولى في انتظار إطلاق صندوق الضمان الأوروبي الذي يصل حجمه الى 200 مليار للاستثمارات خلال عامين في جميع أنحاء أوروبا، والذي سيوجه بصفة خاصة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة.