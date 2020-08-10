مسؤول أوروبي: المساعدات المقدمة للبنان ستخضع لمراقبة صارمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية يانس ليناريتش، على أن المساعدات المقدمة من قبل الاتحاد للبنان ستخضع لمراقبة صارمة لضمان حسن استخدامها ووصولها إلى مستحقيها.

وكان ليناريتش يتحدث عن مبلغ اجمالي قدره 63 مليون يورو تعهدت بها المفوضية باسم الاتحاد لمساعدة لبنان لتجاوز آثار الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الجاري وأدى لوقوع ما يصل إلى 200 قتيل و6 آلاف جريح حسب آخر حصيلة لا تزال غير نهائية.

وانقسمت المساعدات الأوروبية إلى شقين الأول عبارة عن 33 مليون يورو تم الإعلان عنها من قبل رئيسة المفوضية أوروسولا فون دير لاين بعد وقوع الكارثة بيوم والثانية اُعلنت أمس خلال مؤتمر المانحين بقيمة 30 مليون إضافية.

وأكد المفوض أن هذه المساعدات ستمر عبر وكالات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية الدولية العاملة في الشأن الاغاثي والإنساني، حيث ستستخدم الأموال لتأمين مساكن مؤقتة، مساعدات دوائية وصحية وغذائية للمتضررين جراء الانفجار.

وكان الاتحاد قدم مساعدات عينية على شكل فرق انقاذ وخبراء ومعدات طبية للتعامل مع المصابين وعلاج الجرحى والتعرف على جثث القتلى. وأكد المفوض “جاهزية الاتحاد الاوروبي لمساعدة لبنان على المدى القصير والمدى الطويل ايضاً”.

لكن الأوروبيين يربطون مساعداتهم المتوسطة والطويلة المدى للسلطات اللبنانية بقدرتها على تحقيق إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، والتي “باتت ضرورية وملحة”، حسب وصفهم.

في الإطار نفسه، أعلنت بلجيكا عن تقديم مبلغ 5 مليون يورو كمساعدة مالية عاجلة فيما أعلنت ألمانيا عن 10 مليون.

يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس سيزور بيروت خلال اليومين القادمين للقاء المسؤولين في البلاد والتركيز على ضرورة الشروع بالإصلاح، وسط أنباء عن توجه حكومة حسان دياب لاعلان الاستقالة اليوم الاثنين.