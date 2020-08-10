ناتو: نقوم بتسهيل نقل معدات اغاثية ثقيلة للبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قام حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتفعيل برنامج النقل الجوي الاستراتيجي لمساعدة دوله الأعضاء على نقل معدات إغاثية ثقيلة إلى لبنان بعد الانفجار الذي ضرب مرفأ العاصمة بيروت يوم 4 آب/أغسطس الجاري.

وأشار الحلف في بيان صدر عنه اليوم، الى أن هولندا استفادت من البرنامج لإيصال 14 طن من المعدات الطبية المتخصصة في اسعاف الجرحى والبحث عن ناجين تحت الأنقاض في المنطقة المتضررة في العاصمة اللبنانية.

وتضمنت المساعدة الهولندية، حسب بيان الحلف، رجال إطفاء، سيارات اسعاف، كلاب بوليسية، معدات مختلفة و63 عاملاً في مجال الإغاثة.

كما ساهم البرنامج نفسه في تسهيل عملية شراء ونقل 77000 كغ من المساعدات الموجهة للبنان من قبل 12 دولة من الحلفاء والدول الشريكة.

وساهم في هذا الجهد من أعضاء الحلف كل من بلغاريا، أستونيا، هنغاريا، ليتونيا، هولندا، بولونيا، النرويج، رومانيا، سلوفينيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن الدول الشريكة فنلندا والسويد.