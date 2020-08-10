عالم فيروسات ايطالي: ارتداء الكمامات مثل النظارات الشمسية في هذا الصيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –حث عالم الفيروسات الايطالي، فابريتسيو بريلياسكو المواطنين في بلاده على الاستعانة بالكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا في فصل الصيف الحالي، تماما كارتداء النظارات الشمسية للحماية من الاشعة فوق البنفسجية.

وقال في تصريحات صحفية “أنا لا أقول أن موضة هذا الصيف هي حمامات الشمس مع الكمامات، ولكن يجب أن يكون ارتدائها كالتعود على ارتداء النظارات الشمسية عنصرًا أساسيًا” للحد من عدوى كوفيد-19.

وبشأن تصاعد الاصابات بالوباء مؤخرا، رأى أنه “بناءً على البيانات الحالية حول مسار الوباء في إيطاليا، لا يمكننا التحدث عن موجة ثانية”، بل “عن بؤر مرتبطة بحقيقة أن الفيروس ينتشر مع عودة مواطنين من دول تتأثر بشكل أكبر الآن من الجائحة وبين الأشخاص الأصغر سنًا مع أعراض أقل عدوانية”.