ايطاليا: 4 وفيات جديدة بكورونا والاصابات اليومية تنخفض من 463 الى 259

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الاثنين عن 4 حالات وفاة بسبب كوفيد-19 وتسجيل 259 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يشكل مؤشرا على تراجع في الاصابات اليومية وذلك بعد يوم من الاعلان عن 463 اصابة.

ووفق بيانات الوزارة، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و209

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 13 ألفا و368.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 202 ألف و248، بعد أن تماثل 150 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 250 ألفا و825

ويبقى 779 مريض يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات (بزيادة قدرها 16 مريضا اضافيا بين أمس واليوم)، من بين هولاء 46 بغرف العناية المركزة