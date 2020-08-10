ايطاليا تعلن بدء تجارب سريرية للقاح كورونا قبل نهاية الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مستشفى سبالانزاني للامراض المعدية بالعاصمة روما عن بدء تجارب سريرية للقاح ايطالي ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على ثلاثة متطوعين في الفترة ما بين 24 و 26 آب/أغسطس الجاري.

وأشار المستشفى، الذي أعلن عن تقدم أكثر من ثلاثة آلاف متطوع، الى أن المتطوعين الاوائل الثلاثة سيخضعون لمراقبة صحية متواصلة، وإذا لم تلحظ أي أعراض سلبية كبيرة، ستم حقن جرعات عالية من اللقاح على ثلاثة متطوعين جدد في الفترة ما بين 7 و 9 أيلول/سبتمبر القادم.

وبدوره، أعرب زعيم الحزب الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، نيكولا تزينغاريتي عن سعادته ازاء “التجاوب الاستثنائي للمتطوعين”، مشيرا في تغريدة عبر منصة (تويتر) الى أن اللقاح الإيطالي الذي سيتم اختباره في مستشفى سبالانزاني حظي بدعم مالي من مقاطعة لاتسيو، التي يرأسها، ومن وزارة الجامعات والبحوث الايطالية.