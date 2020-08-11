المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: نحشد الدعم لمساعدة المتضررين جراء انفجار بيروت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف – أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن تخصيص مبلغ 12 مليون دولار أمريكي للاستجابة الطارئة لاحتياجات الأسر اللاجئة في لبنان والمتضررة جراء الانفجار الذي ضرب مرفأ العاصمة بيروت وأدى لدمار كبير في المدينة ولخسائر بشرية فادحة.

وأشارت المفوضية، كما جاء في تصريحات الناطق باسمها بابار بالوش، اليوم الى أن من بين اللاجئين ضحايا الانفجار 34 قتيل، 7 مفقودين و124جريح، حسب حصيلة لا تزال غير نهائية.

وذكر بالوش أن المساعدة الطارئة ستقسم إلى قسمين الأول بمبلغ 9.6 مليون دولار لتأمين المساكن و2,44 مليون لأنشطة الحماية على مدى الأشهر القادمة.

هذا وقد نشرت الهيئة الأممية فرقها على الأرض للمشاركة في تقديم الإسعافات و للتحقق من العدد الحقيقي للاجئين المتضررين، حيث تشمل المساعدات “كل المتضررين من كل الجنسيات”، وفق كلام المتحدث.

هذا ولم يتعرض مخزون المساعدات التابع لمفوضية شؤون اللاجئين للضرر، وهو يحتوي بطانيات، أغطية بلاستيكية، فرش، خيام، ومواد حيوية لتوضع بتصرف الصليب الأحمر اللبناني وباقي الشركاء العاملين في الميدان.

هذا وتشير التقديرات إلى أن 10 آلاف أسرة في بيروت تحتاج للمساعدة العاجلة.

يذكر أن العديد من غير اللبنانيين قد سقطوا قتلى أو جرحى جراء الانفجار، فقد تم الإبلاغ عن 43 قتيلاً و 300 جريح من حملة الجنسية السورية، ما بين لاجئ ومقيم، حسب حصيلة غير نهائية، فيما اعلن وفاة ثلاثة عمال مصريين وفقدان آخرين.

كما أعلنت دول عربية، أوروبية وآسيوية أخرى عن مقتل وجرح عدد من مواطنيها المتواجدين في لبنان.