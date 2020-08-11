ايطاليا: 6 وفيات جديدة بكورونا والاصابات اليومية تعاود الارتفاع اثر تسجيل 412 اصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية مساء الثلاثاء عن 6 حالات وفاة جديدة بسبب كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما عادت الاصابات اليومية الى الارتفاع، حيث تم تسجيل 412 اصابة بعد الـ 259 المسجلة أمس والـ 463 اصابة التي تعود الى بيانات أمس الاول

ووفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة ، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و215

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 13 ألفا و561.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 202 ألف و461، بعد أن تماثل 213 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 251 ألفا و237.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى 801، بعد انضم اليهم 22 مريضا بين أمس واليوم، من بين هولاء 49 بغرف العناية المركزة.