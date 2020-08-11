نتنياهو: جميع وكلاء إيران سيدفعون ثمنًا باهظًا للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الثلاثاء، بتدفيع حماس والجهاد الإسلامي و حزب الله اللبناني “ثمنا باهظا”، على حد تعبيره.

نتنياهو كان يتحدث في ختام جولة له في قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي وفي أعقاب إتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال للصحفيين، بعد جولة في قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي “دعوني أوضح أن جميع وكلاء إيران، بما فيهم أولئك في غزة، سيدفعون ثمنًا باهظًا للغاية على إرهاب البالونات. نحن لن نتسامح مع ذلك، بل سنتحرك لكي نكبّدهم ثمنًا باهظًا. وقد قمنا بذلك سابقًا، فمن الجدير أن يتذكروا ذلك، لأننا سنقوم به الآن أيضًا”.

وأضاف “سنتعامل مع ذلك بمنتهى الصرامة، وسترون نتائج ذلك بشكل سريع جدًا، ولكن الشيء الأهم هو أن تشهد حركتا حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيتان النتائج الوخيمة لهذا العدوان.ستترتب عن ذلك نتائج وخيمة وثمن باهظ للغاية”.

وكان فلسطينيون اطلقوا خلال الأيام الأخيرة بالونات حارقة من قطاع غزة ادت إلى احراق عشرات الدونمات في الأراضي الإسرائيلية.

ومن جهة ثانية، فقد تحدث نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال مكتبه في بيان أن نتنياهو “هنأه على دوره القيادي في الساحة اللبنانية وأعرب عن استعداد إسرائيل لتقديم مساعدات إنسانية إلى لبنان وأكد على أنه ينبغي إرسالها كليا بشكل مباشر إلى المواطنين اللبنانيين”.

وقال نتنياهو إنه “من أجل تفادي وقوع مآس مماثلة لانفجار مرفأ بيروت يجب إبعاد المتفجرات والصواريخ التي قام حزب الله بتخزينها عن جميع المناطق المأهولة في لبنان”. واضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي “لو اعتقد حزب الله أنه يستطيع حل الأزمة اللبنانية من خلال خلق أزمة مع إسرائيل، فهذا سيكون بمثابة خطأ كبير”.