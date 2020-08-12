اسرائيل تهاجم مواقع في غزة وحماس تندد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- شنت طائرات ومروحيات حربية ودبابات إسرائيلية ، خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم، غارات على عدة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، وسط تنديد من الحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “شنت طائرات ومروحيات حربية ودبابات جيش الدفاع غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة”.

وأضاف في بيان “خلال الغارات تم استهداف مجمع عسكري وبنية تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لحماس”. وتابع “جاءت الغارات ردًا على اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الأسبوع المنصرم”.

وأشار إلى أنه ينظر بخطورة إلى جميع الأعمال المرتكبة ضد إسرائيل وسيواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل وفق الحاجة”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فلسطينيون اطلقوا في الأيام الماضية عشرات البالونات الحارقة التي أدت إلى احراق مئات الدونمات الزراعية في إسرائيل.

ونددت حماس بالهجمات الإسرائيلية. وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم “إن استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة وقصف مواقع المقاومة، يؤكد مضي الاحتلال في سياساته وجرائمه، التي لن تثني شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة عن مواصلة طريق النضال والكفاح دفاعا عن حقوقه وحريته، ووضع حد لمعاناة غزة وحصارها”.

وأضاف في تصريح وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة منذ 14 عاما بهدف تدمير حياة سكانه وعزلهم جغرافيا واجتماعيا وسياسيا لا يمكن القبول به أمرا واقعا، ولن يستمر السكوت عليه”.

وتابع برهوم “إن الاستهداف المستمر لغزة يأتي ضمن السياسة العدوانية الشاملة على كامل بلادنا فلسطين، والذي لا ينفصل عن استهداف أهلنا في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام “48”، ما يحتم على الكل الفلسطيني، رسميا وشعبيا وفصائليا، تحمل مسؤولياتهم في التصدي لمخططات الاحتلال، والدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه”.

ولم تشر المصادر الفلسطينية في غزة إلى إصابات نتيجة لهذه الهجمات.