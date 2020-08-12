بلجيكا: استمرار ارتفاع الإصابات وفرض ارتداء الكمامات في عموم العاصمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات عن تسجيل 388 إصابة وست حالات وفاة بسبب وباء كوفيد-19 في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار المركز في تقريره اليومي، إلى الاستقرار النسبي لحالات الاستشفاء، موضحاً أن 307 مصاباً يعالجون حالياً في المشافي من تداعيات الوباء، منهم 77 شخصاً في غرف العناية المشددة.

هذا وأحصت السلطات المتخصصة في البلاد ما مجموعه 75008 إصابة و9885 وفيات جراء الوباء منذ بداية انتشاره في البلاد.

في سياق متصل، قررت السلطات المحلية في العاصمة بروكسل فرض ارتداء الكمامات اعتباراً من اليوم في كافة الشوارع والأماكن العامة والمباني المفتوحة أمام الجمهور، بعد أن كان الأمر الزامياً “فقط” في وسائل النقل والمتاجر والشوارع المزدحمة ومراكز التسوق.

ويستثنى من القرار الأطفال مما تقل أعمارهم عن 12 عاماً، والبالغين الذين يمارسون الرياضة والعمال الذين يؤدون أعمالهم مجهدة في الخارج.

وتعلل السلطات المحلية قرارها هذا بوجود معطيات عملية تشير ان معدل الإصابات ارتفع مؤخراً في العاصمة وتجاوز عتبة الـ50 مصاباً لكل 100 ألف مواطن خلال الأيام القليلة الماضية.

من جهة أخرى، أوصت مجموعة عمل أطباء الأطفال المعنية بمتابعة التطورات الوبائية لهذه الشريحة من السكان، بافتتاح المدارس في مواعيدها واستئناف العملية التعليمية كالمعتاد، ما طرح تساؤلات حول “منطقية” السياسة البلجيكية في مواجهة الوباء.