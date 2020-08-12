وزير الصحة الايطالي يتوقع دخول لقاح محتمل لكورونا مرحلة التصنيع نهاية العام الحالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –توقع وزير الصحة في الحكومة الايطالية، روبرتو سبيرانتسا دخول لقاح محتمل لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مرحلة الانتاج الصناعي نهاية العام الحالي.

وقد أعلن مستشفى سبالانزاني للامراض المعدية بالعاصمة روما عن بدء التجارب السريرية للقاح الايطالي على ثلاثة متطوعين في الفترة ما بين 24 و 26 آب/أغسطس الجاري.

ورأى وزير الصحة، في تصريح لصحيفة (لاستامبا) الاربعاء إلزامية التطعيم باللقاح من عدمها مسألة “سابقة لأوانها”.

وأشار الى أن الانتاج الصناعي للقاح المأمول سيكون على دفعات، حيث “ستخصص الجرعات المنتجة الاولى إلى العاملين الصحيين وكبار السن الضعفاء”.