بلجيكا: المعهد الوطني لحقوق الانسان ينتقد منع التنقل بين المناطق وحظر التجمعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف المعهد الوطني لحقوق الانسان في بلجيكا بـ”المبالغ فيه والاعتباطي” قيام السلطات المحلية بمنع التجمع وعرقلة حركة المواطنين داخل أراضي البلاد بذريعة الحد من انتشار وباء كوفيد-19.

ويرى مسؤولو المعهد أن هذه الإجراءات تعتبر غير قانونية وتمثل انتهاكاً للحريات والحقوق الفردية للمواطنين، داعين السلطات المحلية والفيدرالية إلى الحذر والحرص على إيصال معلومات واضحة حول الإجراءات المتخذة.

من جهته، يؤكد باتريك شارليه، مدير المركز على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات استثنائية وأن تترافق بمعلومات خاصة لجهة مدتها وآليات تطبيقها.

وتابع شارليه في تصريحات له اليوم: “يجب أن تتوازن الوسائل المتبعة مع الأهداف المرجوة وأن تحترم التدابير المتخذة للوقاية من الوباء للحقوق الأساسية للأفراد و المنصوص عنها في دستور البلاد”.

ونبه إلى ضرورة استشارة منظمات المجتمع المدني قبل إقرار أي تدابير، وهو الأمر الذي لم يحصل في البلاد من بدء أزمة كوفيد-19.

ودعا المعهد الوطني لحقوق الانسان السلطات المحلية والفيدرالية إلى الاسترشاد بتجارب دول أوروبية أخرى نجحت في إيجاد التوازن بين الوقاية من الوباء والحفاظ على الحريات الفردية.

يذكر ان قيام بعض البلديات في المناطق الساحلية بمنع وصول مواطنين من العاصمة بروكسل اليها قبل أيام، خاصة الشبان المنحدرين من أصول مهاجرة، بحجة قيامهم بأعمال شغب ومخالفات، قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأهلية في البلاد.